شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين متابع يا سامية.. أشرف عبد الباقى يشكر جمهوره.. ورد غير متوقع لروجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من أهم الأعمال الدرامية التى قدمها النجم أشرف عبد الباقى خلال مسيرته الفنية كان مسلسل "يوميات زوج معاصر"، وشاركه البطولة كل من بسمة وروجينا، حيث قدم الثلاثى حلقات منفصلة متصلة، لاقت اعجاب الجمهور وقتها.

نجاح المسلسل ممتد، ولكن ليس بسبب عرضه كثيرا على الفضائيات، ولكن من خلال "الكوميكس" المنتشرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى التى يتم الاستعانة بها من المسلسل، وبالأخص مواقف النجم أشرف عبد الباقى مع زوجته سواء كانت بسمة أو روجينا، حيث جسدت الفنانتان شخصية "سامية"



اشرف عبد الباقى على انستجرام

أشرف عبد الباقى، احتفل بوصول متابعى حسابه على "انستجرام" لـ 5 ملايين متابع، حيث وجه لهم عبد الباقى الشكر من خلال احدى شخصياته فى مسلسل "يوميات زوج معاصر" بـ "الإيفيه" الشهير "ايه يا سامية"، حيث كان يجسد شخصية شخص "شعبى" يتحدث بطريقة أو "لغة" الشارع، وليس بطريقة راقية، حتى أصبح هذا التعبير واحد من أهم كوميك "فيس بوك".

النجمة روجينا لم تفوت هذه الفرصة تمر مرور الكرام، حيث علقت على الصورة بنفس تعليقها على أشرف عبد الباقى فى المسلسل قائلة برموز تعبيرية ضاحكة "خمسة مليون اية ياموددددددددى .. بصوت سامية"، لينطلق الجهور فى تذكر "إيفيهات" العمل، ومهنئين عبد الباقى، بالوصول لهذا الرقم.