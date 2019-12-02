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فيديو نادر لمديحة كامل توضح تفاصيل مرضها وتكشف عن تحضيرها فيلم الحب فوق هضبة الهرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع "فيس بوك" فيديو نادرا للفنانة الراحلة مديحة كامل، تظهر به على سرير أحد المستشفيات، وتروى تفاصيل مرضها بجلطة فى شرايين الأوردة للقدم اليسرى، نتيجة إرهاق شديد تعرضت له.

 

وقالت فى حديثها مع الإعلامية سلمي الشماع إنها كانت تحضر لفيلم "الحب فوق هضبة الهرم"، مع النجم أحمد زكي بعد تعافيها من المرض.

 

وظهرت النجمة الراحلة خلال الفيديو متأثرة بشكل كبير، حيث لم تستطع السيطرة على دموعها بعد سؤالها عن سبب تعبها، قائلة: "حسيت بآلام جامدة جدا وفضلت مستحملة يمكن تكون حاجة بسيطة بس مقدرتش وحجزوني فى المستشفى".

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وكانت الفنانة مديحة كامل فى أوج شهرتها وتألقها الفنى وجمالها وشبابها حين قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب عام 1991، وهو القرار الذى أصاب الجميع بالدهشة وظل طوال سنوات وحتى الآن مثارا للشائعات التى تحدثت عن أسباب هذا الاعتزال.

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