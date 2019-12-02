شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل "شبر ميه" يحتفلون بنجاحه فى مقر ”الخليج 365”.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع وأبطال مسلسل "شبر ميه" بنجاح المسلسل فى مقر جريدة الخليج 365، حيث حضر كل من المنتجة مها سليم والمخرج طارق رفعت، والفنانات نجلاء بدر وندى موسى وإيناس كامل والفنان الشابة رنا رئيس، وأطفال المسلسل هنا وآدم.

وكان فى استقبالهم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير"الخليج 365" وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن ورئيس تحرير موقع "عين".

وتحدث كل منهم عن كواليس المسلسل، الذى ما زال يعرض على قناة dmc، محققاً نجاحاً كبيراً، لاسيما أن العمل يتناول عدة قضايا أسرية وعلاقات الحب والزواج والأمومة، بالإضافة إلى قضية النسب وتربية الأطفال عقب انفصال الأبوين، وغيرها من القضايا المهمة التى تهم الأسر المصرية.

كما تحدث صناع المسلسل، وعلى رأسهم المنتجة مها سليم، عن بداية تحضيرات المسلسل، خاصة أنه عمل ينتمى لفورمات أجنبية، وتم تحويله إلى عمل مصرى بنجوم مصريين، وكيف أثر المسلسل فى الجمهور، خاصة بشخصياته المختلفة وأدوارهم، كما تحدثت عن اختيار الأبطال والأطفال فى العمل بقيادة المخرج طارق رفعت.

مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى" وسيلميديا مها سليم.

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