شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: سعيدة بوجودى فى فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة حلا شيحة، عن مشاركتها الفنان تامر حسنى فيلم "مش أنا"، بجانب كوكبة من نجوم الفن.

وقالت الفنانة حلا شيحة:"سعيدة بوجودى فى فيلم "مش انا" وبشارك البطولة مع الفنان الجميل تامر حسني وأول انتاج حسام حسني".



حلا شيحة

جدير بالذكر، أن الفنانة سوسن بدر تجسد دور والدة النجم تامر حسنى خلال أحداث فيلم "مش أنا" الذى يقوم ببطولته النجم الشاب، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده المسلسل خلال الشهر الحالى وهو من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ويعقد تامر حسنى ومخرجة الفيلم جلسات عمل للاستقرار على باقى فريق العمل، بعدما تعاقدت شركة سينرجى وحسام حسنى، مع كل من ماجد الكدوانى، وحلا شيحة، والفنانة شيرين، ومن المقرر أن ينضم نجم جديد للعمل خلال الأيام المقبلة.

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