شكرا لقرائتكم خبر عن أول تيلر لـ آخر أفلام جيمس بوند No Time to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Universal Pictures عن أول تيلر للفيلم المنتظر الجديد No Time to Die، ومن المقرر عرض العمل الجديد في دور العرض المختلفة حول العالم في 8 أبريل من العام المقبل 2020.

فيلم No Time to Die من بطولة أنا دي أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رامي مالك، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومي هاريس، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.

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ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيم No Time to Die من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، الذى شارك في التأليف جنبا إىل جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبي والر – بريدج، إيان فليمنج.

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.