شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يسعف سيدة فقدت الوعى فى المطار.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عياش خلال أدائه لهذا الموقف الإنسانى، حيث ظهر في الفيديو وهو يحاول إسعاف السيدة التي فقدت الوعي بصالة مطار بيروت.
وظهر فيه وهو يقوم بالإسعافات الأولية لامرأة فاقدة للوعى محاطاً برجال أمن لبنانيين، وأشار بعد ذلك إلى أنها بدأت تستعيد وعيها طالباً إحضار الماء.
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