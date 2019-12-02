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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم يكشف عن زيارة النجم الأمريكى ني يو لمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد كريم عن قدوم النجم الأمريكى نى يو، لزيارة مصر قريبا.
وظهر كريم مع نى يو، فى فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال مشاركتهما فى سباق فورميلا 1 فى أبو ظبى، ليقول به: "سأخذ نى يو إلى مصر قريبا".
يذكر أن نى يو كان من المقرر أن يحيى حفلا غنائيا بالسعودية خلال فعاليات موسم الرياض ولكن تم الغاوءه لأسباب غير معلنة.
و شارك نيو في حفلات عربية وغنى مع نجوم عرب، إذ شارك في حفل موازين الذى أقيم فى العاصمة المغربية عام 2014، وهو أحد أبرز المهرجانات الموسقية في العالم العربي.
محمد كريم ونى يو
كما غنى مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى أغنية "حبيبي" التى غنتها باللغة الإنجليزية بالتعاون مع شركة World Music، وتم تصويرها فى أثناء حفل فنى، وهى من كلمات راجا كومارى، ونيو، وإخراج طارق فريتج.
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