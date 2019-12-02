عمرها 22 عامًا.. حمادة إسماعيل ينشر صورة للهضبة وطارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر المنتج حمادة إسماعيل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورًا مجمعة في إطار واحد، ضمت الهضبة عمرو دياب والمخرج طارق العريان.

التقطت الصورة في إحدى القرى السياحية منذ 22 عامًا، وعلق حمادة: "فرق 22 سنة، كلنا كبرنا ما عدا الهضبة وطارق العريان".

يذكر أن المنتج حمادة إسماعيل أعلن 14 أغسطس الماضي عن انطلاق مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، من خلال مقطع فيديو، يوضح كيفية الاشتراك في المسابقة.

وقال في الفيديو: "إحنا -فعلاً- عندنا أصوات حلوة كتير، مش بس لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، إحنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف إن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يسجل مقطع فيديو لمدة 3 دقائق ويرسله على الصفحة الخاصة بشركة "violin"، مضيفًا: "أنا والمستشار تركي آل شيخ سمِّيعة أوي أتمنى تبهرونا".