بالفيديو.. مضيفة طيران تصور سوزان نجم الدين "نائمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين جمهورها على "إنستجرام" بمقطع فيديو.
ظهرت سوزان في الفيديو نائمة داخل الطائرة، مشيرةً إلى أن من قام بتصويرها هي مضيفة الطائرة.
علقت سوزان على الفيديو: "المضيفة تحولت لمخرجة أكشن وأنا نايمة، كيفكن فيا، وفعلاً لما فقت وورجتني الفيديو قالتي بتحب الاخراج والتمثيل كتير، بقلا انشالله تحققي حلمك وبدل ماتخرجي بالطيارة تخرجي على الأرض".
حصلت سوزان نجم الدين على جائزة أفضل ممثلة، عن مسلسل "ابن أصول" بمهرجان أفضل.
مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وحمزة العيلي، وأحمد حلاوة. وهو عمل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وعُرض رمضان الماضي.
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