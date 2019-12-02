بالصور.. هالة فاخر تتخلى عن الحجاب في "لوكاندة الأوباش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرو فودة:

نشرت الإعلامية إنجي علي صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش".

ظهرت الفنانة هالة فاخر في الصور دون "حجاب"، رفقة الفنان حسن الرداد. وعلقت إنجي: "لوكاندة الأوباش".

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مسرحية "لوكاندة الأوباش" تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولتها ماجد المصري، وحسن الرداد، واللبنانية مايا دياب، وهالة فاخر، وحمدي الميرغني، وسعد الصغير، وبدرية طلبة، وأوس وأوس، وحسن عبدالفتاح، وضيفة شرف المسرحية المذيعة إنجي علي.

العرض من تأليف محمد عز، وأحمد فوزي، وإخراج أشرف زكي.