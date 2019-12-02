منتجة "من أجل القضية": حصلنا على فيزا للممثل الفلسطيني بصعوبة.. وهذه ميزانية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المنتجة المغربية رشيدة السعدي، إن فيلم "من أجل القضية" للمخرج حسن بنجلون، الذي شارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وصلت ميزانيته لـ600 ألف يورو.

وعن الصعوبات التي واجهتها لصناعة الفيلم، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إيجاد مكان التصوير كان من أبرز الصعوبات، قدرنا خلال عام نجد المكان المناسب، واخترنا الحدود مع الجزائر في الأخير، والصعوبة التانية كانت استخراج الفيزا الخاصة بالممثل الفلسطيني، مكنوش عايزين يديله فيزا في المغرب لقينا حل وجبناه، لكن ظهرت مشكلة أخرى وهي أنهم لم يسمحوا بوجوده في المغرب سوى أسبوعين وهي مدة غير كافية للانتهاء من التصوير، فاضطررنا لإخفائه أسبوعين آخرين، وتطلب خروجه من المغرب تدخل محامي".

رشيدة أكدت أنها تتمنى أن يأتي اليوم وتُعرض الأفلام المغربية في "السينمات" المصرية، موضحة "أتمنى، لكن الموضوع مرتبط بالتوزيع واللهجة المغربية مش مفهومة في مصر، والحل نعمل ترجمة بالعربية ونتمنى ده يحصل قريب"، مشيرة لتواجد السينما المغربية بقوة في مهرجانات العالم وحصولها على جوائز وإشادات نقدية وجماهيرية.

تدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" يسافران من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران، لكن وبسبب قوانين الحدود يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.