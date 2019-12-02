شيرين رضا تعلق على انتحار طالب من أعلى برج القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على حادثة انتحار طالب هندسة، من أعلى برج القاهرة، يوم السبت الماضي.

وكتبت: "خبر محزن جدا إن شاب يلقي بنفسه من أعلى البرج، الاكتئاب مرض خطير ومش لازم نتهاون فيه، لو حاسس إنك مكتئب، اتكلم مع اللي حواليك، احكيلهم وفضفض، بس أرجوك بلاش تكتم في نفسك".

وتابعت: "لازم نخف من التنمر على بعض، لأن مش كل الناس ممكن تستحمل، الرحمة يا رب".

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة في برج القاهرة الخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان.