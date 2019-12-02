لقاء سويدان تهنئ الشعب الإماراتي بالعيد الوطني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة لقاء سويدان، الشعب الإماراتي، الذي يحتفل اليوم بعيد الإتحاد (اليوم الوطني الإماراتي)، والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.
ونشر "لقاء" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعلقت: "اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، أدام الله عزهم ورحم الله الشيخ الراحل زايد الخير".
وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
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