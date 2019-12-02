كشف الفنان المصري الكبير محمد منير، عن سبب استعانته بكرسي في حفله بمهرجان الموسيقى العربية، وللمرة الثانية في حفله الذي أحياه الجمعة الماضية بنادي هليوبوليس بمدينة الشروق، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية.
وقال منير، خلال الحفل، إنه يعاني من قصور في مفصل الحوض مثلما يحدث للاعبي كرة القدم ولكن هذا المرض لن يوقفه عن الغناء.
وأضاف: ” أنا ممكن أتحجج وأخد سنة أجازة.. بس هل إنتوا هتوافقوا على ده، فسيبوني أدلع عليكوا زي ماأنا عايز”.
يذكر أن الكينج محمد منير يستعد لإحياء حفلاغنائي في رأس السنة يوم 31 ديسمبر بالتجمع الخامس، بعد غياب طويل عن إحياء حفلات في هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد استعانته بكرسي في حفله.. محمد منير يكشف للمرة الأولى طبيعة مرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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