تناقل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة اللبنانية إليسا سجل لها أثناء آخر الحفلات التي أحيتها في كندا.
وظهرت فيه وهي تقف على المسرح وحين أنهت إحدى أغنياتها سمع صوت أحد المعجبين وهو يعترض.
ولم يكن من الفنانة إلا أن توجهت إليه بسؤاله عما يريد وأعربت عن استغرابها طلبه وعدم إعجابه بكل ما تقدمه. وقالت: “ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي”.
وطلبت منه العودة إلى مكانه. وأطلق المقطع موجة من التعليقات على الحسابات التي قامت باستعادته على “إنستغرام”.
ودافع بعض المتابعين عن الفنانة مشيرين إلى أنه على الشخص المعترض مغادرة الحفل في حال لم يكن يبدي إعجابه بغنائها. ورأى آخرون أن الأخيرة تعاملت معه بطريقة قاسية.
ويشار إلى أن إليسا تعرضت في وقت سابق لسخرية لاذعة من الإعلامية الكويتية مي العيدان التي نشرت فيديو لها وهي ترقص في إحدى حفلاتها وأشارت إلى أنها شفيت من المرض لتقوم بالرقص.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها: هذا كل ما لدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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