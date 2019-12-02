بالفيديو: سخرية من فنانة خليجية بسبب ما قالته عن جنسيتها

ظهرت الفنانة اليمنية أروى في فيديو جديد لفت أنظار عدد كبير من المتابعين وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وأشارت فيه من دون كلام إلى أن كثراً يتساءلون عن جنيستها الحقيقية، مضيفة بطريقة طريفة أن بعضهم يعتقد أنها مغربية أو إماراتية أو برازيلية.
وتابعت متراقصة على أنغام إحدى الأغنيات: “أنا يمنية حضرمية وأفتخر”. وحقق الفيديو أكثر من 49 ألف مشاهدة على أحد تلك الحسابات إلا أنه أثار سخرية في أوساط المتابعين.
وأعرب الكثير من هؤلاء عن استغرابهم بسبب إثارتها هذه القضية مشيرين إلى أن جميع الناس يعلمون أنها يمنية.
وجاء في التعليقات: “لا ياحبيبتي حدك يمنية محد افتكر غير كذا” و”الكل عارفة يمنية من أم مصرية بعد” و”كل العالم عارف إنك يمنية. أما برازيلية هذه من عندك” و”ندري طيب انك يمنية”.
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