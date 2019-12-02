بعد تخلص طالب هندسة من حياته .. إنجي وجدان توجه رسالة قاسية

وجهت الفنانة إنجي وجدان رسالة قاسية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وجاء ذلك بعد ظاهرة انتحار الشباب.

وأعربت الفنانة إنجي وجدان عن حزنها الشديد لهذة الظاهرة قائلة: الإنتحار بقى كتير و كله بسبب عدم وعي الناس أن مريض الإكتئاب يحتاج العلاج و المساعدة.. الذهاب لدكتور نفسي مش جنون و لا عيب و لا غلط.. الواحد بيبقى محتاج مساعدة محترفة لأن ساعات الواحد فعلا مبيبقاش فاهم هو ماله.. و ساعات كمان مبيكونش في دعم من الأهل و أقرب الناس ليهم لأنهم بيبقوا فاهمين أنها مرحلة و هتروح.. من فضلكم محدش يقلل من مرض الإكتئاب.

وكان هناك طالب بكلية الهندسة

جامعة حلوان على الإنتحار، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

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وأشار المصدر إلى أن التحريات الأولية توصلت إلى أن الضحية أقدم على الإنتحار لمروره بضائقة نفسية، ولم يكن ذلك الشاب الوحيد الذي أقدم على الإنتحار حيث أنهى هذا الشاب حياته دهسًا تحت عجلات مترو الانفاق بمحطة أرض المعارض بعدما ألقى بنفسه أمام القطار لحظة دخوله للمحطة، ليلقي المجني عليه حتفه في الحال.

يذكر أن الفنانة إنجي وجدان شاركت في بطولة مسلسل طلعت روحي، وهو من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله، وبطولة كل من نيكولا معوض، إسلام إبراهيم، ميار الغيطي، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، دنيا ماهر، حمدي عباس، أميرة حافظ، إنعام سالوسة، صفاء الطوخي، نهال عنبر، أحمد فريد، سلمى أبو ضيف، يارا فهمي، حنان مطاوع، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، شريف توفيق، صبري عبدالمنعم، سلوى عثمان، لانا مشتاق، باسم مغنية، جيلان علاء، أحمد طه، أسماء علاء.

وتدور أحداث المسلسل حول الفتاة داليدا، والتي تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك، إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد عليا وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.