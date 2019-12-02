تراند اليوم : اكل العيش صعب .. منة فضالي بتتمرن في الجيم علشان موسم رمضان – فيديو

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديدا وهي تمارس رياضة الملاكمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منه فضالي وهي تستعرض لياقتها البدنية بتمرينات قاسية برفقة المدرب الخاص بها من داخل الجيم، ولفتت أنظار متابعيها بهذا الفيديو.

يذكر أن آخر مشاركات منة فضالى الدرامية مسلسل “قيد عائلى” وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.