تراند اليوم : أبو العروسة .. بنت محمد إمام مطلوب إيدها من إبن الجيران -صورة

منذ أن رزق الفنان محمد إمام بابنته خديجة وهودائماً ما يروي بعض التفاصيل المتعلقة بها وبكونه أب لأول مرة.

وأخر موقف تعرض له محمد إمام بسبب ابنته كانت مع إحدى الجيران والذي من بعد هذا الموقف قرر أن يقطع علاقته بكل جيرانه.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على Instagram:”جارنا راجل لطيف جداً و كان شايل طفل عمره سنتين تقريباً .. علاقتي بجاري عبارة عن سلامات بس في الطالعة و النازلة .. المهم قلت ابقى لطيف المره دي معاه ليقولوا عليا تنك .. فاقولته اخبار حضرتك ايه .. قالي الحمدلله .. قولتله مين الولد الامور ده .. قالي ده عريس خديجة .. انا فجأة لقيت الدنيا ضلمت في وشي و دوخت و مش عارف اخد نفسي .. و مش فاكر انا رديت عليه ولا ايه اللي حصل ساعتها .. كل اللي فاكره ان انا اول مادخلت البيت قررت اني مش هسلم على الجيران تاني !! ربنا يستر على الواحد من اللي هيشوفه !!

الصورة ملهاش علاقة بالموقف ، بس تقريباً ده كان تعبير وشي لما الراجل قالي كده !!