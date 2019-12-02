بعد فضيحة الفيديوهات المسربة.. قرار بضبط الراقصة جوهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت مصادر أمنية، إن الجهات المختصة، تواصل البحث عن المسئول على تسريب مقاطع فيديو، إباحية، منسوبة للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بجوهرة بصحبة شاب، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر، أنه فور صول جوهرة للبلاد، سيتم إلقاء القبض عليها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، وصدور حكم بحبسها لمدة عام، من محكمة جنايات الجيزة، في إبريل الماضي.

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وأوضحت المصادر، أنه فور وصول الصيغة التنفيذية للحكم، للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن الجيزة، في وقت معاصر للواقعة، تبين من خلال البحث عن الراقصة، أنها غادرت البلاد.

وكانت محكمة الجيزة، قضت بحبس الراقصة جوهرة في إبريل الماضي، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، ونقلت جوهرة نشاطها الفني بعد هذا الحكم إلى لبنان.

وفي أول تعليق لجوهرة على الفيديوهات المسربة قامت بنشر صورة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيها : أنتم جميعًا لطفاء أحبكم”، متجاهلةى بذلك الضجة التي صاحبت الفيديوهات المسربة لها مع أحد الشباب.