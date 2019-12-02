مريم الكعبي تهاجم شيرين.. لماذا أقحمت أحلام وما علاقة فجر السعيد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الكاتبة والناقدة الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقتها تجاه النساء والتي وُصفت بـ"المسيئة"، خلال حفلها الأخير الذي أقيم مساء الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

ووصفت مريم الكعبي، شيرين عبدالوهاب بأنها لا يمكن تصنيفها كقوة ناعمة؛ لأن تأثيرها سيئ، وخلال هجومها على "شيرين"، أقحمت الناقدة والإعلامية الإماراتية، مواطنتها الفنانة أحلام الشامسي في الأمر رغم أنها لا صلة لها به وربما لأن أحلام وشيرين يتشاركان في "العفوية" وإطلاق ما في ألسنتهم دون حسبان.

وأكدت مريم الكعبي أن شيرين وأحلام مثال حي لتهميش الثقافة، والاهتمام بالشكليات، وإزاء هذه الانتقادات، تدخلت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد على الخط، ودافعت عن صديقتها أحلام كما عابت على مريم الكعبي إقحامها في أمر لا يخصها.

وجاء في تغريدة مريم الكعبي: "شيرين وأحلام وعشرات الأسماء الفنية المشهورة، فنانون لا يمكن تصنيفهم كقوة ناعمة؛ لأن تأثيرهم سيئ جدًا، إنهم مثال حي على تهميش الثقافة وتكريس التسطيح والاهتمام بالشكليات دون المضمون، ومن يدافعون عنهم بجهل يدعمون التأثير السلبي الذي يقمن به والذي جعلنا نتناسى قيمة القوة الناعمة #شيرين".

ومن جانبها، ردّت فجر السعيد في تغريدتها قائلةً إن أحلام نجمة النجوم رغمًا عن مريم الكعبي، فقالت: "تبين تنتقدين شيرين انتقديها، شكو رازه اسم أحلام بالموضوع ؟!!!! مو معقول كرهج لأحلام مسيطر عليچ لدرجة ما تقدرين تنتقدين أحد إلا ولازم اسم أحلام بالنص ترا أحلام نجمة النجوم غصبن عليج".

وانهالت التعليقات من جانب رواد تويتر على رد فجر السعيد، مطالبين مريم الكعبي بتحديد الفنانة التي تستحق أن تكون قوة ناعمة من وجهة نظرها إن لم تكن أحلام وشيرين كذلك، فيما أقحم المتابعون اسم أصالة في الأمر، مشيرين إلى أنها ربما تعتبر أصالة من بين القوة الناعمة التي تقصدها.

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فيما لاقت تغريدة مريم الكعبي، تضامنًا من جانب البعض فأكدوا أنَّ الفنان عندما يكون مثقفًا وواعيًا سيدرك ما يفعله من تصرفات ،موضحين أن الغرور والمال الزائد ربما يكونان السبب وراء إطلاق مثل هذه التصريحات.

وأثارت شيرين عبدالوهاب الجدل بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها بحفل في "موسم الرياض" مساء الجمعة الماضي حيث قالت: "عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".

ووجهت إليهم رسالة قائلة: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللى أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".

وكانت هذه التصريحات السابقة لشيرين في منتصف شهر نوفمبر، حين قالت: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء"، وقد تعرضت على إثرها لعاصفة من الانتقادات.

وتعد هذه الحفلة هي الرابعة لشيرين في السعودية، وكانت أحيت أولى حفلاتها في جدة عام 2018، بينما أحيت حفلة غنائية مميزة في موسم الرياض، منتصف نوفمبر الجاري، وحفلة اليوم هى الثانية لشيرين في السعودية في أقل من شهر واحد، في ظاهرة هي الأولى من نوعها.