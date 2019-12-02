شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك فيلم Joker فى المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل صورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الـ Joker تخطى حاجز المليار دولار، في شباك التذاكر العالمى، وكشف تقرير نشر على موقع " goldderby" أنه من الممكن ترشيح العمل لـ جائزة أفضل صورة في جوائز الأوسكار.

وبسبب إيرادات العمل التي تعدت المليار دولار، التي تعد إثبات على جودة صورة الفيلم وأحداثه، ستساعد في إدخال اسم الفيلم ضمن الأسماء المرشحة للجائزة، جنبا إلى جنب مع ذلك، كشف التقرير أن الفيلم من الممكن أن يتم ترشيحه لـ 3 جوائز أخرى، منها افضل ممثل لـ خواكين فينيكس.

وبالرغم من التقرير الذى نشره الموقع، ألا أن أعضاء الأكاديمية، كانوا منقسمين بين معارض وموافق على إدراج اسم العمل ضمن الجوائز.

وكان في عام 2018، حصل فيلم Black Panther على سبع ترشيحات، بما فيهم أفضل صورة،وذلك أيضا بسبب تخطى الفيلم حاجز المليار دولار أمريكى.

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وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.