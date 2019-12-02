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مايا دياب تغنى لحسن الرداد.. والجمهور ساخرا: إيمى ساكتة ازاى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة مايا دياب متابعيها، فيديو مع النجم حسن الرداد، من كواليس "مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التى تشارك به فى موسم الرياض.

 

وظهرت مايا في الفيديو وهي تجلس بجوار الرداد، وتغني له قائلة "يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن"، فيما علقت كاتبة: "هو ده.. لوكاندة الأوباش 2019".

 

وأثار الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها، كما كانت التعليقات طريفة عليها، ومن بينها تعليق عن موقف زوجة الفنان حسن الرداد، حيث كتب أحد المعلقين "فين إيمي من اللي بيحصل ده"، فيما قال آخر :" ايمي ساكتة ازاي".

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وتشارك مايا فى بطولة هذه المسرحية إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم مثل ماجد المصري، إيمان العاصي، حسن الرداد، حمدى الميرغني، هالة فاخر، شيماء سيف، سعد الصغير، وإنجي علي. والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج الدكتور أشرف زكي.

 

 

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