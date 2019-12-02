عمر متولي يُودّع مسرح مصر بصورة جمعته مع زملائه عبر "إنستغرام" بعد 7 سنوات

بعد استمرار عرضه لمدة 7 سنوات، انتهت مؤخرًا تجربة "مسرح مصر"، التي شارك فيها عدد كبير من الوجوه الشابة بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، ومن بينهم عمر متولي.

نشر متولي، عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، صورة جمعته بزملائه نجوم مسرح مصر، وعلق عليها بكلمات مؤثرة عَبر من خلالها عن سعادته بمشاركته في عروض المسرح على مدار أربع سنوات.

وعلق على الصورة التي نشرها كاتبًا: "دايماً يقولوا آخر موسم وميحصلش بس المرة دي حسيتها بجد فقولت أروح أشوفهم وأشوف الجمهور مرة أخيرة قبل ما يخلص المشروع العظيم اللي قضيت فيه أحلي ٤ سنين ف حياتي، وحشتوني وهتوحشوني".

شارك في بطولة العروض المسرحية، كل من أشرف عبد الباقي وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفي ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامي وأزياء هالة الزهوي ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح

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