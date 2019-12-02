تامر حسني يتبرّع بأشهر مقتنياته بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح بالإمارات

بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الفنان #تامر_حسني في السادس من كانون الأول الجاري، ليكون هذا الاحتفال تتمة لسلسلة من الفعاليات المشوقة التي دشّنها المول لزواره على مدار العام.

ويشارك حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية ومزاد خيري يعدّ الأهمّ والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي.

اقرا ايضاً:

حلا شيحة تحل بدلية لمنى زكي ومي عز الدين في "مش أنا" لتامر حسني

Advertisements

يتبرع النجم بأشهر مقتنياته مثل الجيتار الذي استخدمه في فيلم "عمر وسلمى" في أغنية "تلفوني"، وسترة الضابط من فيلمه الأخير "البدلة"، وأشهر ملابس باقي أفلامه وبرنامج "ذا فويس"، وأشهر حفلاته، والبدلة الشهيرة التي ارتداها أثناء تتويجه ببصمة هوليوود.

قد يهك ايضاً:

ماجد الكدواني يلتقى تامر حسني في فيلم "مش أنا" والتصوير مطلع شهر ديسمبر

تامر حسني يتعاقد مع شقيقه الأكبر حسام