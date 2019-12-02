النجمة العالمية كوتيار تُطِل على "جامع الفنا" في مهرجان مراكش

أطّلت النّجمة السينمائية ماريون كوتيار على جمهور ساحة جامع الفنا، السبت، في سياق مشاركتها في الدّورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.واستقبلت جموع السّاحة التاريخية للمدينة الحمراء الممثّلة الفرنسية المرموقة، وتلا هذا اللقاء عرض فيلم "ماكبث"، الذي شاركت فيه كوتيار، على شاشة عرض ضخمة في الهواء الطّلق.

وكان هذا الموعد الثّالث الذي التقت فيه جماهير المهرجان الدّولي للفيلم بمراكش بالممثّلة الفرنسية، التي شاركت في أفلام عالمية، من بينها فيلم "إنسيبشن" لمخرجه كريستوفر نولان، بعد ظهورها في البساط الأحمر للمهرجان في حفله الافتتاحي، مساء الجمعة، ومشاركتها في لقاء حواري مفتوح بقصر مؤتمرات المدينة أمس السّبت.

وإلى جانب ماريون كوتيار، الحاصلة على جائزة "أوسكار" أحسن ممثّلة، والتي شاركت في أفلام أخرجها مخرجون مرموقون من قبيل: وودي آلان وجون بيير جونيه، كان جمهور مهرجان مراكش على موعد، في يومَيه الأولين، مع وجوه بارزة في السينما المغربية والعربية والعالمية.

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ومن بين الوجوه السينمائية، التي ظهرت على البساط الأحمر وفي قاعات العروض وحفل الافتتاح واللقاءات السينمائية، على سبيل المثال لا الحصر: الممثّلة ناوومي واتس، والممثّلة تيلدا سوينتون، والممثّلة هند صبري، والممثّلة إلهام شاهين، والمخرجون داوود أولاد السيد وكمال هشكار وعلي الصافي، والممثّلة سامية أقريو، والمخرج والممثّل رشيد الوالي، والممثّلان أنس الباز، وعمر لطفي.

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تجدر الإشارة إلى أنّ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يبرمج عرضه السينمائي في مجموعة من فضاءات مراكش، هي: قصر المؤتمرات، ومتحف "إيف سان لوران"، وساحة جامع الفنا، التي ستتيح للجمهور التّعرّف على مجموعة من الأفلام، التي ستُعرَض في الهواء الطّلق طيلة أيّام المهرجان، الذي انطلقت فعالياته مساء الجمعة، الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نونبر الجاري، وستستمر إلى السّابع من شهر دجنبر القادم.

ومن بين الأفلام التي سيتابعها جمهور ساحة جامع الفنا "يوم للسّتّات"، و"محطّم الثّلج"، إضافة إلى أيقونة السينما المغربية "البحث عن زوج امرأتي"، إلى جانب سهرات الافتتاح والتّكريم والاختتام، التي ستنقل مباشرة من قصر المؤتمرات بمراكش.

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