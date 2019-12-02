رامي عياش يُساعد امرأة وقعت أمامه بشكلٍ مفاجئ في مطار بيروت

أثناء توجّهه إلى الأردن لإحياء حفل فنيّ، أقدم البوب ستار رامي عياش على خطوةٍ لافتةٍ بعدما وقعت امرأة أمامه بشكلٍ مفاجئ نتيجة وعكةٍ ألمّت بها. وفي التفاصيل، ظهر رامي عياش في فيديو من داخل مطار بيروت الدولي وهو يُساعد امرأة وقعت أمامه فجأة. ويُسمع صوت رامي عياش في الفيديو وهو يطلب من أحد الأشخاص بجانبه أن يُحضر الماء للمرأة. قد يهمك ايضاً: Advertisements رامي عياش يتحدث عن زواجه وديانته ويحدث ضجة على مواقع التواصل رامي عياش يعلق بكلام قاس على أزمة ميريام فارس

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