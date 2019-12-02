تقارير ترصد محاولات مايلي سايرس للتقّرب من زوجها السابق

واشنطن - لايف ستايل
ذكرت تقارير صحفية أجنبية أن النجمة مايلي سايرس، تحاول إستعادة علاقتها الجيدة بزوجها السابق النجم ليام هيمسورث، كما أكد مصدر لموقع “STAR” أن مايلي حزينة لما وصلت اليه الأمور، وهي ترغب في استعادة زوجها من جديد، فهي كانت تتصرف بجنون في الآونة الأخيرة، لكنها في أعماقها تحب ليام.
لكن موقع “جوسيب كوب” نفى هذا الأمر، وبدليل أن مايلي تظهر باستمرار مع صديقها كودي سيمبسون، واحتفلت معه منذ عدة أيام بعيد ميلادها الـ27.
يُذكر أن مايلي كانت قد خضعت في الأونة الأخيرة لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، وهي ممنوعة من الكلام لعدة أسابيع ، لحين تماثلها الشفاء.
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