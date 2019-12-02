شكرا لقرائتكم خبر عن محدش بياكلها بالساهل.. أزمات لاحقت الراقصات الأجنبيات بمصر أبرزهن جوهرة وصافيناز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مصر خلال السنوات الماضية، تواجدا كبيرا من الراقصات الأجنبيات سواء الروسيات أو الأوكرانيات أو غيرها من الجنسيات، واللاتى احترفن أسلوب الرقص بشكل مبهر، ولكن كما يقال فى الأمثال "محدش بياكلها بالساهل"، فأغلب هؤلاء الراقصات واجهن عدة أزمات ما بين الحبس والهروب خارج مصر بسبب قضايا أو تعرضهن للسرقة من قبل أشخاص مقربين لهم، وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير.

صافيناز هى صاحبة النصيب الأكبر من الأزمات، فكانت الازمة الأولى عند رقصها فى إحدى الحفلات بملابس رقص تشبه علم مصر، ليتم توجيه تهمة إهانة علم مصر لها والقبض عليها ولكنها صرحت بأنها لم تقصد ذلك وأن ما فعلته كان من باب التعبير عن حبها لهذا البلد.

أما الأزمة الثانية فكانت متعلقة بإقامتها فى مصر، فكانت فترة إقامتها فى مصر منتهية، ولكنها أعلنت بأنها متزوجة عرفيا من رجل أعمال مصرى، ولم تكن تريد إخبار أحد ولكنها اضطرت لذلك من أجل حل مشكلة بقائها داخل مصر دون ترحيلها.

الأزمة الثالثة جاءت عندما وجهت مصلحة الضرائب لها تهمة التهرب، نتيجة لإحيائها العديد من الحفلات ومشاركتها فى بعض الأفلام السينمائية، ولكن هذه الأزمة تم حلها بعد تصالحها مع مصلحة الضرائب ودفع المبلغ المقدر عليها.

أما الأزمة الرابعة فكان عن طريق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى حرر محضر ضدها واتهامها بنشر الفسق والفجور بعد تداول فيديو أثناء رقص فتاة شبه عارية معها فى الساحل الشمالى ونشرها على حسابها على "انستجرام"

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صافيناز

إليسار

ذاع صيت الراقصة اللبنانية إليسار فى مصر بعد ظهورها فى فيلم "عيال حريفة"، حتى أصبحت مطلب فى أماكن السهر فى مصر حتى دخلت عالم التمثيل، وتعرضت إليسار لأزمة أثناء مشاركتها فى فيلم "شد أجزاء"، بسبب ظهورها خلاله دون الحصول على تصريح من نقابة المهن التمثيلية، ولكن الأمر انتهى بالاعتذار، وأنها لم تقصد ذلك.



اليسار

آلا كوشنير

الراقصة الأوكرانية آلا كوشنير صاحبة النصيب الأقل من الأزمات فلم تتعرض للحبس ولكنها تعرضت للسرقة من أحد أفراد فرقتها، وأبلغت الشرطة وبعد إجراء التحريات ألقى لقبض عليه وتمت إحالته للنيابة التى أمرت بحبسه.



الا كوشنير

جوهرة

الراقصة الروسية جوهرة هى آخر الراقصات الحاليات التى تواجه أزمات، فبدأت معها منذ ظهورها الاول من خلال فيديو أثناء رقصها فى إحدى الملاهى وظهورها ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات وألقى القبض عليها، واتهمت حينها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، وألقى القبض عليها وحجزت لمدة 3 أيام وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية، ثم تمت إحالتها للمحاكمة الجنائية، والتى حكم فيها بعد مرور 6 أشهر بحبسها عام مع الشغل والنفاذ، وتقدمت الراقصة الروسية بمعارضة على الحكم لكن تم رفضها.

ولم ينته الأمر كذلك فرغم هروبها خارج مصر من الحكم الصادر عليها، الا أن شهدت الساعات الماضية تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبة شاب تصدرت بسببها تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى.