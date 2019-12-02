شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "اطمنى" فى فيلا نور الشريف.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "اطمنى" للفنانة يسرا اللوزى تصوير مشاهدهم اليوم الاثنين فى ديكور فيلا نور الشريف، وتجمع المشاهد بين رشا المهدى وسامى مغاورى، وآخرين من النجوم وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ إن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية ، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة . مسلسل "اطمنى" من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو من نوعية المسلسل ذات الحلقات الطويلة التي تصل الي 60 حلقة، من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي ،أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ، ومن إخراج أحمد يسرى.

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