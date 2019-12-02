شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال الراقصة جوهرة: "اللى بيبعتلى الفيديوهات أعمل شىء إيجابى أحسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة جوهرة، عن استيائه من الاتصالات الهاتفية الكثيرة التى يتلقاها على مدار اليوم بعد أزمة الفيديوهات والصور الفاضحة للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ"جوهرة"، التى ظهرت فيها برفقة شاب مصرى فى أوضاع مخلة بالآداب العامة.

وقال مدير أعمال الراقصة جوهرة، فى تدوينه عبر حسابه على فيس بوك، "هو أنا مطلوب منى أتناقش فى واقعة سرقه موبايل من شخص وكان عليه فيديوهات من حياته الشخصية؟!.. يا جماعة أنا كمية المكالمات و"الواتساب" وصلتنى لمرحلة إنى مش عارف أشوف شغلى بشكل عام، ده شئ ليس من اختصاص وكيل الأعمال للناقش فيه".



تدوينه مدير أعمال الراقصة جوهرة

كما انتقد إرسال البعض الفيديوهات والصور له عبر "واتس آب"، بقوله، "أما بالنسبة لأن الحجات اللى بتتبعتلى بقت على موبايلى أكتر من ملفاتى الشخصية، ودا شئ غير مسموح بيه دينيًا ولا أخلاقيًا.. فبعد إذنكم اللى بياخد من وقته علشان يضيع وقتى أنا بمكالمة سلبية أو بيبعت على الواتساب.. ممكن يستثمر دا فى إنه يعمل شئ إيجابى لنفسه أو لحياته أحسن.. ربنا يهدى الجميع".

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يشار إلى أنه خلال الساعات الأولى من الأحد، أصبح اسم الراقصة جوهرة ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل بآلاف عمليات البحث، وذلك عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تم تسريبها للراقصة جوهرة برفقة شاب مصرى، واستمر هذا الأمر حتى خرج الشاب الذى كان برفقتها فى الصور والفيديوهات عن صمته، وهو شاب يدعى خالد أحمد، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام، إنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أى شىء مشين، موضحًا أن الصور والفيديوهات التى ينشرها عبر حسابه لتخليد بعض الذكريات.

ويذكر أنه فى آخر ظهور للراقصة جوهرة على منصات التواصل الاجتماعى، بادرت الروسية إيكاترينا أندريفا، بتوجيه رسالة لجمهورها متجاهلة الفيديوهات المسربة لها، حيث نشرت الراقصة ستورى على إنستجرام كتبت فيه "أنت جميعًا لطيفون.. أحبكم".

جوهرة، استمرت فى تجاهلها لأزمة الفيديوهات التى انتشرت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، ونشرت عدة فيديوهات لها أثناء أداء البروفات وتمرينات الرقص فى صالات مختلفة، وهى التدوينات التى سبقتها بإغلاق حساباتها على السوشيال ميديا لعدة ساعات قليلة ثم أعادت فتحها مرة أخرى.