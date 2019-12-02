شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس بصحبة كودي سيمبسون في ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجمة العالمية مايلي سايروس بصحبة صديقها كودي سيمبسون، بعد ما تناول الاثنين العشاء في أحد المطاعم في ماليبو، وبدت سايروس أكثر سعادة مع كودي الذي وصفته صحيفة الديلي ميل بالعاشق وهوما يؤكد عدم سعيها للعودة مرة أخري إلي ليام هيمسورث.

انفصلت مايلي وليام خلال الصيف الماضي وهو الخبر الذي أعلنه الثنائي للعالم كله، وبعد هذا الانفصال عاشت مايلي حالة الإحباط و التخبط بين ارتباطها بكيتلين كارتر وانفصالهما ثم الارتباط بكودي سيمبسون، ووفقا لتقريرأثار الكثيرمن الجدل نشره موقع " STAR " ، أن المغنية الشابة تريد أن تستعيد علاقتها الجيدة بزوجها السابق.

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و بالرغم من تداول هذا التقريرالوهمي إلا أن مايلي سايروس تظهر باستمرار مع صديقها كودي سيمبسون واحتفلت معه بعيد ميلادها الـ 27 .