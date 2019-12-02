فن ومشاهير

مايلي سايروس بصحبة كودي سيمبسون في ماليبو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجمة العالمية مايلي سايروس بصحبة صديقها كودي سيمبسون، بعد ما تناول الاثنين العشاء في أحد المطاعم في ماليبو، وبدت سايروس أكثر سعادة مع كودي الذي وصفته صحيفة الديلي ميل بالعاشق وهوما يؤكد عدم سعيها للعودة مرة أخري إلي ليام هيمسورث.

 

انفصلت مايلي وليام خلال الصيف الماضي وهو الخبر الذي أعلنه الثنائي للعالم كله، وبعد هذا الانفصال عاشت مايلي حالة الإحباط و التخبط بين ارتباطها بكيتلين كارتر وانفصالهما ثم الارتباط بكودي سيمبسون، ووفقا لتقريرأثار الكثيرمن الجدل نشره موقع " STAR " ، أن المغنية الشابة تريد أن تستعيد علاقتها الجيدة بزوجها السابق.

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و بالرغم من تداول هذا التقريرالوهمي إلا أن مايلي سايروس تظهر باستمرار مع صديقها كودي سيمبسون واحتفلت معه بعيد ميلادها الـ 27 .

 

مايلي سايروس (2)
مايلي سايروس

مايلي سايروس (3)
مايلي سايروس

مايلي سايروس (1)
مايلي سايروس 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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