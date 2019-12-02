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شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس بصحبة كودي سيمبسون في ماليبو والان مع تفاصيل الخبر
انفصلت مايلي وليام خلال الصيف الماضي وهو الخبر الذي أعلنه الثنائي للعالم كله، وبعد هذا الانفصال عاشت مايلي حالة الإحباط و التخبط بين ارتباطها بكيتلين كارتر وانفصالهما ثم الارتباط بكودي سيمبسون، ووفقا لتقريرأثار الكثيرمن الجدل نشره موقع " STAR " ، أن المغنية الشابة تريد أن تستعيد علاقتها الجيدة بزوجها السابق.
و بالرغم من تداول هذا التقريرالوهمي إلا أن مايلي سايروس تظهر باستمرار مع صديقها كودي سيمبسون واحتفلت معه بعيد ميلادها الـ 27 .
مايلي سايروس
مايلي سايروس
مايلي سايروس
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