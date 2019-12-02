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شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كادراشيان «تستلف» فستان من شقيقتها كايلى: "أسفة.. سأعيده إليكى قريبا" والان مع تفاصيل الخبر
وظهرت كيم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بفستان قديم، لافتة أنه فستان شقيقتها الصغرى "كايلي جينر"، معلقة على الصورة، قائلة:"أسفة كايلي سأعيده إليكى قريبا".
كيم كاردشيان
وأطلقت كيم كارداشيان مؤخر خط ملابس داخلية جديد أسمه " shapewear " والذى قد يضعها بين الأشخاص الأكثر ثراء فى العالم.
وأفاد موقع TMZ أن استجابة العملاء لشراء SKIMS Solutionwear الذى اطلقته كيم البالغة من العمر 39 عاما، قد أوضحت أن تكون فى طريقها لتصبح علامة تجارية ناجحة بل تحصد مليارات من الدولارات .
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