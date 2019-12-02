شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو قديم لكوكب الشرق.. أم كلثوم تنتقد حديث المطرب على المسرح والان مع تفاصيل الخبر
وكرد علي تجاوزاتها المعتادة على المسرح، تداول رواد "انستجرام"، تسجيل نادرلسيدة الغناء العربي أم كلثوم، توضح فيه رأيها بحديث الفنان على المسرح، وتقول فيه "الميكرفون ده حاجة خطيرة".
وتستكمل حديثها قائلة :" وأنا بغني لازم أغني بس، ولما اتكلم لازم اتكلم بس، الميكرفون ده حاجة خطيرة لنفرض أن واحد مسك الميكرفون وقال كلمة بايخة.. ميصحش ابدا أن اللي جاي يغني ده يتكلم ده جزء من احترام العمل
واختتمت حديثها:"مش كل حاجة تقولها للناس .. ممكن يتبسطوا ساعتها وبعدين ينكتوا عليك".
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