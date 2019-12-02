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شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وصناع فيلم Hustlers يواجهون الأمطار بالشماسي فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
فيلم Hustlers مستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.
فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.
وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .
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