شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وصناع فيلم Hustlers يواجهون الأمطار بالشماسي فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز العرض الخاص لفيلمها Hustlers في نيويورك، وذلك ضمن حملة الدعاية والترويج للفيلم بدور العرض، وهو اليوم الذي شهد سقوط أمطار جعل لوبيز وصناع الفيلم يواجهونه بالشماسي لحماية انفسهم من البلل.

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فيلم Hustlers مستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.

فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .