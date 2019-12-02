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"رايحة لصاحباتي".. أول دويتو لإدوارد وابنته "ماريا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان إدوارد عن تسجيله أول دويتو غنائي مع ابنته "ماريا"، بعد غيابه عن الساحة الفنية وعالم الغناء لفترة طويلة.

 

ونشر إدوارد مجموعة صورمن تسجيل الأغنية عبرحسابه بموقع " إنستجرام"، وهي من كلمات شفيق كارم، ألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعى.

ادوراد ونجلته
ادوراد ونجلته

نجلة ادوارد
نجلة ادوارد

نجلة الفنان إدوارد
نجلة الفنان إدوارد

 

من جانبها عبرت "ماريا" عن سعادتها الكبيرة بالأغنية ، قائلة عبر حسابها :" في الواقع ، أنا سعيدة جدا أن أعلن أن أغنيتنا رايحة لصاحبتي.. ستصدرقريبا.. أحب الأغنية بفضل طاقمنا المدهش وأعلم أنكم ستحبونها أيضًا".

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يشارإلى أن إدوارد يعرض له حاليا مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى.

 

 

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