شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوى: جائزة عصام السيد تستهدف دعم الطاقات الشبابية فى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى عن تفاصيل جائزة العمل الأول للشباب بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد في نسختها الثانية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي سيعقد في الفترة من 1 إلى 7 أبريل 2020 بمدينة شرم الشيخ، وقال المخرج مازن الغرباوى إن الجائزة تأتى دعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات الشباب بجمهورية مصر العربية، المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة وحرصا وبحثا عن المخرج المسرحى الشاب صاحب التجربة الأولى التى تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه فى عالم الإخراج المسرحى.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

وحول شروط المسابقة قالت الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان : المسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الاولى إن كان محترفا وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى ويفضل الاعمال ذات الصلة بمجتمعها والتى تحمل هما وتقبل جميع الأعمال سواء كانت انتاجا مستقلا أو جامعيا أو إنتاجا حكوميا أو أى جهة أما عن اللجنة التي سوف تتولى التحكيم في تلك المسابقة فتتشكل من الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله والكاتب المسرحية رشا عبدالمنعم والمخرج الشاب الدكتور محمد الشافعي.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي وتديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.