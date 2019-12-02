أشرف عبدالباقي يوجه رسالة لفريق "مسرح مصر" وللجمهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرص الفنان أشرف عبدالباقي على كتابة رسالة لجمهور "مسرح مصر"، ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وذلك بعد ساعات من انتهاء أخر عروض الفريق، التي استمرت 7 سنوات بواقع 130 مسرحية تقريبًا.
وكتب عبدالباقي: "بنشكر جمهورنا الجميل اللي وقف معانا على مدار ٧ سنين وانبسط معانا في ١٣٠ مسرحية".
واضاف: "بشكر شباب مسرح مصر اللي بقوا نجوم واحترامهم وتفضيلهم للمسرح، بنشكر كل واحد داخل وخارج الكواليس وتعب معانا عشان نوصل للي إحنا فيه، بنحبكم إلى اللقاء في أعمال قريبة إن شاء الله".
"مسرح مصر" يضم كوكبة من النجوم الشباب، وهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، حامد الشراب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو.
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