شيرين رضا لـ"الخليج 365": أتمنى تقديم دور راقصة في أفراح شعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة شيرين رضا إن من بين الشخصيات التي تتمنى تقديمها قريبًا، شخصية راقصة في أفراح شعبية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نفسي يتعرض عليا شخصية رقاصة في أفراح شعبية"، معتبرة أنها ستدخل في تحدٍ كبير حتى تنجح في تقديمها بصورة حقيقية.

وأضافت شيرين "الراقصة الشعبية بعيدة اوي عني، زيها زي دور (صفية) في فيلم (فوتو كوبي) كانت هي كمان بعيدة أوي عني، مختلفة تماما أنا مش شعبية ومش راقصة وشكلي أجنبية، هيبقى فيه حاجات كتير اشتغل عليها عشان اقدر أوصل للشخصية دي".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا كانت عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي اختتمت فعالياتها مساء يوم الجمعة 29 نوفمبر.