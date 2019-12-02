سامي مغاوري: بدأت تصوير "بيضة دهب" منذ 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان سامي مغاوري، إنه يشارك في بطولة مسلسل "بيضة دهب"، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وأكد الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أنه بدأ التصوير بالفعل منذ ثلاثة أيام، في إحدى المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابع: "أجسد شخصية طبيب، وهي شخصية لا تشبه التي قدمتها من قلب في فيلم قلب أمه، فهو طبيب عالم يتوصل لاختراع جديد، وتدور على أساسها فكرة المسلسل".

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وأوضح أنه تحمس للدور بسبب زملائه بالعمل، كما أن المسلسل سيعرض على watch it فور انتهائه.

كما أشار الفنان الكبير أنه يستكمل تصوير مساهده المتبقية ضمن أحداث مسلسل "اطمني" مع الفنان أحمد حاتم، والفنان سامح الصريطي، والفنانة يسرا اللوزي.

مسلسل "بيضة دهب" بطولة إسلام إبراهيم، هنادي مهنا، محمد جمعة، صلاح عبدالله، نانسي صلاح، ومن إخراج مصطفى فكري.