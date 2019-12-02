الخميس.. افتتاح "حريم النار" على مسرح الطليعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق ٥ ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة بالعتبة.
العرض عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.
"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.
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