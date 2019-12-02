حلا شيحة: سعيدة بوجودي في فيلم "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها، بالانضمام إلى فريق عمل فيلم "مش أنا" لتشارك في بطولته إلى جوار الفنان تامر حسني.

ونشرت حلا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بتامر وشقيقه المنتج حسام حسني، معلقة "سعيدة بوجودي في فيلم مش أنا، وبشارك البطولة مع الفنان الجميل تامر حسني وأول إنتاج حسام حسني، وإخراج سارة وفيق.. اتمنى يعجبكم".

جديرة بالذكر أن حلا شيحة عادت للتمثيل بعد فترة اعتزال، وكان أعمالها مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.