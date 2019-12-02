مصطفى خاطر عن الموسم الأخير لمسرح مصر: "حزن شديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على ختام العروض المسرحية لفريق مسرح مصر.

ونشر "خاطر" صورة تجمعه بأعضاء الفريق، قائلا: "والله العظيم أنا مش عارف أقول إيه، المشاعر جوايا كتيرة قوي، فرحة كبيرة بالنجاح، وحزن شديد بحنين غريب، أنا مش عارف بقول إيه المشاعر اللي جوايا مش لاقيلها كلام أكتبه".

وتابع: "بشكر الجمهور اللي وقف في ظهرنا على مدار ٧ سنين، بشكر الأستاذ أشرف عبدالباقي اللي وثق فينا وأدانا فرصة كبيرة زي دي، وعلمنا كتير قوي وصبر علينا واحتوانا كأب وأخ كبير".

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وأضاف: "بشكر كل القائمين على المشروع من أصغر عامل لأكبر حد ساهم معانا في التجربة، بشكر عم حسن نجيب مدير الفرقة الخبرة الكبيرة والحب اللي زرعوا فينا، بشكر الأستاذ نادر صلاح الدين المخرج والمؤلف للمشروع وصاحب مجهود كبير وخبرة كبيرة إدهالنا".

واختتم حديثه: "وأخيرا بشكر كل زمايلي الممثلين في الفرقة، وبقولكم أنا بحبكم جدا جدا، ونعم الأخوات والصحاب وإن شاء الله دايما في ظهر بعض".

فريق "مسرح مصر"، بدأ عروضه المسرحية منذ 2013، باسم "تياترو مصر"، وحققت العروض نجاحا كبيرا، بقيادة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، وشارك فيها نخبة من نجوم الشباب أبرزهم علي ربيع، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، ويزو، محمد أنور، وآخرون.