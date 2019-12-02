يارب ترجعي بيتك.. حسام داغر يطالب الجمهور بالدعاء لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالب الفنان حسام داغر، الجمهور بالدعاء لوالدته التي تمكث حاليًا في إحدى المستشفيات الخاصة إثر تعرضها لوعكة صحية.

وشارك "داغر"، عبر حسابه بـ"انستجرام"، صورة له برفقة والدته، وعلق عليها قائلاً: "برجاء الدعاء لوالدتي بالشفاء و ترجعي بيتك، يا رب مش طالب غير اشوفك تاني بتضحكي وسطينا، الدنيا ضلمة وخنقة طول ما انتي تعبانة كدة، يا رب".

جدير بالذكر أن حسام داغر يُعرض له فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، والذي طرُح بدور العرض السينمائي في أكتوبر الماضي، الفيلم بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري وعمرو وهبة وشادي ألفونس، وياسر الطوبجي، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.