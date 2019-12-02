تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: "الست تحتاج لرجل يدفئها في الشتاء بحضن وبوسة"



واصلت فنانة مصرية شهيرة، الجدل بتصريحات وفيديوهات جريئة، والتي كان آخرها ما نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عن ضرورة تبادل الأحضان والقبلات في فصل الشتاء لتدفئة المرأة.

وأثارت الفنانة سما المصري حالة من الجدل، بعدما نشرت فيديو وهي تقف فيما يشبه عيادة تجميل وتطفئ الأنوار ثم تشعلها، وعلقت قائلة :" أنور يبقي( حضن)..واقفل يبقي( بوسه ) وهي دي الطريقه الجديده لتدفئه الست المحرومه من الرجل في الشتاء وعايزه تتدفي...شوفوا الفيديو كامل علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري ...اشتركوا الان في القناه وفعلوا زر الجرس...اهم حاجه في السقعه والشتاء هي الاحضان والقبلات..البوس البوس..الحضن الحضن".

وتابعت معلقة على فيديو آخر :" أكثروا من الاحضان والقبلات في الشتاء للتدفئه.... واعملوا سيرش علي اليوتيوب بعنوان ( فوائد الحضن والقبله في فصل الشتاء).. اشتركوا في القناه واعملواsubscripe وفعلوا زر الجرس وانتظروا العيد من الفيديوهات الجامده...مووواه".

وعلق متابعوها عليها بهجوم كبير، فيما لم تخلو التعليقات من الألفاظ البذيئة والاتهامات الإباحية للفنانة المثيرة الجدل، والتي لم ترد عليها.