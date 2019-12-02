تراند اليوم : بصورة وتعليق..«صافيناز» تسخر من«جوهرة» بعد تسريب فيديوهات إباحية لها...



لم تستطع الراقصة الأرمينية صافيناز التي حصلت على شهرتها بمصر، واقتحمت مجال التمثيل أيضًا، أن تنحي المنافسة بينها وبين الراقصة الروسية جوهرة، في مجال الرقص الاستعراضي عن الورطة التي وضعت الأخيرة نفسها فيها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب مصري.

ونشرت الراقصة صافيناز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لها وهي تؤدي إحدى الرقصات رافعة إحدة قدميها، وعلقت قائلة :« المهنة فن مش عن عن»، وهو ما اعتبره متابعيها سخرية من جوهرة بشكل غير مباشر، بعد تسريب فيديوهات مخلة لها، مشيرين إلى أن الراقصة الأرمينية لم تخفي شماتتها في جوهرة.

وتصدرت "جوهرة" الترند في مصر أمس على جوجل و"تويتر" بعد تسريب فيديوهات مخلة لها مع شاب يدعى خالد أحمد، والذي خرج عن صمته مؤكدًا أنها زوجته وأن أحد أصدقائه حصل على الفيديوهات من هاتفه، مشيرًا إلى أن والدته تواجه الموت بسبب هذه الفيديوهات وأن مستقبله ضاع، حسب قوله.