تراند اليوم : بعد أحلام.. فنان جديد يقطع علاقته بـ«أصالة» ويوجه نصيحة لها...

بعد أن قطعت الفنانة الإماراتية أحلام، علاقتها بالفنانة السورية أصالة نصرى، معلنة رفض أي محاولات صلح او ساطة بينهما، أعلن فنان جديد قطع علاقته بالأخيرة هو الآخر مشيرًا إلى أنها انتهت بالنسبة له.
وفاجأ الشاعر الغنائي مشعل، الجميع بانتهاء علاقته بأصالة، الذي كتب لها كلمات عدد من أغانيها منها: حضرة الموقف، تقريباً أنا، وليه إله.
ونشر "مشعل" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حاسمًا الأمر :« بالنسبة لي أصالة الصديقة والفنانة انتهت، واتمنى منها ما عاد تحكي بموضوع خلافنا الفني عند أحد لأن اللي خلاني أوضح الموضوع اليوم هو لأنها بعد حفلتها الأخيرة بالرياض رجعت وفتحت موضوعنا عند أصدقاء مُشتركين. نصيحتي الأخيرة لك يا أصالة انتبهي من اللي حولك تحسبينهم أصدقاء وشُكراً».
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام حسمت أمر الصلح مع أصالة، بعد أشهر من الخلافات بين الثنائي، بأنها انتهت من حياتها.
وشددت أحلام على أنها لن تتصالح مع أصالة نهائيًا، مشيرة إلى أنها أغلقت الموضوع بشكل نهائي ولن تعود للتحدث عنه، موضحة: خلاص أخدت قرار إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي.
وأكملت في تصريحات لـ”The insider”: “بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت، أنا هالمرة عن جد أخدت قراري إنه ما في مجال للصلح”.