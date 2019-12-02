تراند اليوم : فنانة كويتية تتعرض لحادث مروع بسبب وضعها «مكياج» أثناء القيادة...



تعرضت الفنانة الكويتية نورا محمد، لحادث سير مروع، كادت أن تفقد حياتها فيه، بعد اصطدامها بسيارة أخرى، بسبب انشغالها في وضع المكياج أثناء قيادتها السيارة.

ونشرت الفنانة الكويتية، مقطع فيديو لها، وقالت، إنها كانت تضع "البودرة" على وجهها حتى فوجئت باصطدام سيارتها بإحدى الحافلات، مضيفةً أن سيارتها قد تحطمت، وأنها كانت في طريقها إلى أحد مواقع التصوير.

وكشف الممثلة الكويتية أن يديها قد احترقا جراء الحادث، كما عرضت مقطع فيديو لما حدث لسيارتها من تحطمٍ في الجزء الأمامي.