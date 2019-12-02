زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

قالت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، إن زوجها أصيب بفشل كلوي مفاجئ بعد إصابته بمرض في الكبد في رمضان الماضي، مؤكدة أن الديوان الملكي السعودي وجه بعلاجه في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج.

وبحسب “العربية نت”، أشارت إلى أن الغسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاج مؤقت حيث أنه يحتاج إلى زراعة كلية، لافتة إلى أن ابنتهما سارة كانت ترغب بالتبرع لوالدها بكليتها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها، مما حال دون تبرع لوالدها رغم رغبتها في ذلك.

وأشارت إلى أن أمر الديوان الملكي الأمر صدر قبل 10 أيام، والآن يجري التواصل مع الصين لترتيب نقل خالد إلى إحدى المستشفيات المتخصصة بزراعة الكلى.

وعن وضع زوجها الآن، أضافت أنه غادر المستشفى حاليا ويتواجد مع أسرته حتى موعد سفره.