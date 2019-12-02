صدمت الفنانة السورية “رغدة” جمهورها في أحدث ظهور لها بعدما ارتسمت ملامح الكبر على وجهها، بعد غياب عن الساحة لمدة طويلة.
ونشر الفنان والمنتج المصري تامر عبدالمنعم صورة جديدة له برفقة رغدة، عبر خاصية “ستورى” على موقع “فيسبوك”.
وظهرت رغدة وقد تمكّنت الشيخوخة من ملامحها، رغم وضعها لمساحيق التجميل واعتمادها على شعر كيرلي، إلا أن تقدّمها في العمر لفت الأنظار إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة رغدة تصدم جمهورها بصورة حديثة لها.. شاهد: كيف تغيّرت ملامحها؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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